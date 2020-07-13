Задача Веб приложение, позволяющие запрашивать данные с сервера, визуализировать в табличном, графическом виде, в виде дашборда. Вход по авторизации. Обязательные требования Исходные данные: 1. Файлы логирования с устройств поступают ...
Ищем php-программиста для доработки системы
Наш проект CRM-система JoyWork.ru
Обсуждение задачи при личной переписке.
Оплата по согласованию.
Заявки фрилансеров
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