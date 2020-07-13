Ищем php-программиста для доработки системы

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Закрыт7 заявок578 просмотров

Наш проект CRM-система JoyWork.ru

Обсуждение задачи при личной переписке.

Оплата по согласованию.

PHP
5 лет назад
guest_15828061477682
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
28 отзывов
5 лет назад
Данила
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад