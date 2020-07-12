Автоматизация размещения заказов на конкретных сайтах

Необходимо написать функции на языке Python для автоматического размещения заказа на этих сайтах.

winestyle.ru

winestreet.ru

wine-shopper.ru

decanter.ru

alcomarket.ru

amwine.ru

Функция получит все необходимы данные для размещения заказов, product_id, данные для заполнения полей в форме заявки. Необходимо реализовать функции в асинхронном режиме, желательно на asyncio + aiohttp. Буду рад ответить на все возникшие вопросы!