Ищу специалиста готового перехватить часть работ по разработки веб-портала. Seed проект есть, нужно развивать новые разделы. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, соответственно CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки ...
Автоматизация размещения заказов на конкретных сайтах
Необходимо написать функции на языке Python для автоматического размещения заказа на этих сайтах.
Функция получит все необходимы данные для размещения заказов, product_id, данные для заполнения полей в форме заявки. Необходимо реализовать функции в асинхронном режиме, желательно на asyncio + aiohttp. Буду рад ответить на все возникшие вопросы!
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