Сверстать страницу на Вордпресс Элементор

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Закрыт6 заявок379 просмотров

Есть готовый дизайн https://agencyima.ru/panorama.jpg файлы есть в слоях (psd)

Необходимо на Элементоре (конструктор от Вордпресс) создать эту страницу.

Сам вордпресс и элементор уже установлены.

ElementorWordPress
5 лет назад
prusovda
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