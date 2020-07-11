Исправить готовый скрипт выгрузки товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок583 просмотра

Есть скрипт выгрузки товаров (делает из yml csv и конвертирует в excel документ), его нужно немного исправить и загрузить на бесплатный хост:)

5 лет назад
ozhigan22
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