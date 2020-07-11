Сделать небольшой функционал на js и php Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок459 просмотров

Добрый день коллеги!Скидываю видео описание чnо надо сделатьhttp://mandm24.rublemag.ru/mandm24_setting.mp4Добавить функционал в таблицу в соответствии как описано на видеоЖду от вас примерные сроки и цену!

JavaScriptOpencartPHP
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bubuzon
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