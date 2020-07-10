Помочь развернуть Docker проект на Linux

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Завершен2 заявки408 просмотров

Нужен быстрый созвон с девом, который бы помог побороть ошибки при запуске. Похоже не получается подключиться к БД.

Предлагайте цены.

DockerLinux
5 лет назад
rojer9999
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$15
1 день
Сразу же после подтверждения заказа Давид приступил к работе и сделал всё на высшем уровне. Очень рекомендую 👍
Отличный заказчик и приятный собеседник. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад