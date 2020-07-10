Добрый день. Требуется решение под ключ (архив с скриптом для закачки на сайт) . Задача: - По запросу юзера/паука (клик на линк) по rewrite правилам идет обращение в ...
Поправки в Ionic
Добрый день Степан Шахраюк, хотелось предложить вам заказ.
https://codecanyon.net/item/vendor-app-for-woocommerce/26849583
Мы купили это приложение, там есть несколько косяков.
1) На странице добавления товара нет выбора категорий, до апдейта приложения они были, но не отображались все категории сайта, отображались лишь какое-то количество, и без иерархии. Нужно чтобы можно было выбрать категорию в иерархии. Сделать так чтобы для одного товара можно было выбрать только одну категорию.
2) Также на странице добавления продукта, нет выбора по атрибутам, т е нельзя выбрать атрибуты. Нужно добавить функцию добавления атрибутов.
3) На странице заказы, карточки заказов, слова значений processing, pending, on hold, completed, даты, нужно перевести. Настроить формат даты и времени. На странице продуктов так же карточки, слова значений instock, outofstock, publish, pending и тд нужно перевести.
Заявки фрилансеров
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