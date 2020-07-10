Привет! Мы ищем backend разработчика на готовый проект для доработки. Если у тебя есть опыт php / symphony, пиши и обсудим детали.
Работы по восстановлению обмена между сайтом и 1С
Нужно чтобы:
- обновлялась цена и количество товаров при загрузке и изменении в 1с
- подгружались новые товары, когда их загружают в базу данных 1с
Функционал на сайте был, но перестал работать.
Сайт написан на Yii framework
1С работает исправно и все настройки установлены
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