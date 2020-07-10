Работы по восстановлению обмена между сайтом и 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки546 просмотров

Нужно чтобы:

- обновлялась цена и количество товаров при загрузке и изменении в 1с

- подгружались новые товары, когда их загружают в базу данных 1с

Функционал на сайте был, но перестал работать.

Сайт написан на Yii framework

1С работает исправно и все настройки установлены

Yii
5 лет назад
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