Необходимо разработать фильтр на главную страницу сайта под управлением 1С-Битрикс. Предварительное ТЗ во вложении.
Доработать сайт на Битриксе
Тз отправлю кандидатам
Заявки фрилансеров
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