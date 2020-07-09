Доработать сайт на Битриксе

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Закрыт9 заявок475 просмотров

Тз отправлю кандидатам

5 лет назад
lili47
Лилия 
41 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Павел
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад