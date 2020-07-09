Интеграция SMS в софтсвич/атс

Нужно добавить возможность отравлять SMS c личного кабинета пользователя по одной или списком.Клиент заходит в ЛК, нажимает добавить, открывается форма, ввести номер и текст, сохраняет и смс добавляется в список или выбирает загрузить файл и списком загружается;

Техническая часть:1. Есть похожие веб страницы в ЛК, чтобы добавлять и загружать и парсить данные в базу;При добавлении смс вносится в базу таблицу postgresql2. Скрипт на python каждую минуту проверяет таблицу SMS и смотрит есть ли неотправленные сообщения.

Если есть сообщение, то находит стоимость в sms_rate и проверяет есть ли баланс у аккаунта (через API) и отправляет SMS через API https://support.commpeak.com/support/solutions/articles/43000044919-http-s-api если удачно, то снимает стоимость с баланса через API и помечает как отправленные или ошибка в таблице SMS

В системе есть похожие веб страницы и помогу с работой API сервера с примерами.Если все нормально, то дальше будут и другие задания по доработке системы

Требования:

Знание PHP, PostgreSQL, Python, bootstrap, желательно VoIP, asterisk

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