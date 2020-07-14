Ленивая загрузка картинок не работает для всех картинок в Wordpress

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Завершен6 заявок669 просмотров

На сайте под управлением Wordpress используем плагин a3 Lazy Load, для ленивой загрузки картинок. Но у нас также есть картинки которые выводятся через js код из уже загруженных картинок на странице.

Задача, настроить ленивую подгрузку для картинок которые добавлены на страницу через JS код.

JavaScriptWordPress
5 лет назад
itadesign
Эльдар 
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
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5 лет назад
$5
1 день
Степан оперативно помог с ответом. Рекомендую!
Приятно работать и общаться с Эльдаром. Рекомендую к сотрудничеству!

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