Нужно создать веб-сайт без использования CMS. Сайт будет включать в себя сборник фактов по разным странам. Должен быть предельно простой в создании и использовании. Включает в себя интерактивный список стран. При выборе определенной страны пользователю открывается список фактов. Пользователь может выбрать любой факт для прочтения. Любой пользователь может предложить свой факт, но перед публикацией необходима проверка модератора. Языки программирования: JS, Java, HTML5, CSS.