Веб-сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок452 просмотра

Нужно создать веб-сайт без использования CMS. Сайт будет включать в себя сборник фактов по разным странам. Должен быть предельно простой в создании и использовании. Включает в себя интерактивный список стран. При выборе определенной страны пользователю открывается список фактов. Пользователь может выбрать любой факт для прочтения. Любой пользователь может предложить свой факт, но перед публикацией необходима проверка модератора. Языки программирования: JS, Java, HTML5, CSS.

CSSHTMLJavaJavaScript
5 лет назад
ilyaogrenich
Илья 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Джавид
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Лиана
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алена
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
47 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад