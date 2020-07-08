Восстановить блок INSTAGRAM FEED на страницах сайта. Wordpress

Задача не сложная. Со временем пропал блок инстаграмма с сайта.

Внизу должен быть блок INSTAGRAM FEED

6 картинок, по три штуки в два ряда.

Насколько я понимаю, есть два варианта как восстановить:

1. Посмотреть кеш и взять оттуда

2. У меня есть архивная копия за 18-06

может там есть

Теперь о том что мне сказал программер

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Я выяснил причину почему пропали фото

Там в Инстаграме произвели 29 июня изменения в

АПИ, поэтому плагин не коннектися к вашему

аккаунту в Инстаграмме и соответственно не может

получить фото

{"error_type": "OAuthException", "code": 400,

"error_message": "Invalid scope field(s): basic"}

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и ссылка на такую проблему -

https://forums.mobirise.com/discussion/25139/error-type-oauthexception-code-400-error-message-invalid-scope-field-s-basic

Проблему нужно устранить желательно в течении дня.

Пишите стоимость и время за которое готовы привести сайт в нужный вид.