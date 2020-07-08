Требуется допиcать функционал - личный кабинет с партнерской программой. Смотреть приложенное ТЗ. Примерно третья часть написана (зеленый - готово), остальное нужно дописать. Написано на PHP без фреймворка, самопис.
Восстановить блок INSTAGRAM FEED на страницах сайта. Wordpress
Задача не сложная. Со временем пропал блок инстаграмма с сайта.
Внизу должен быть блок INSTAGRAM FEED
6 картинок, по три штуки в два ряда.
Насколько я понимаю, есть два варианта как восстановить:
1. Посмотреть кеш и взять оттуда
2. У меня есть архивная копия за 18-06
может там есть
Теперь о том что мне сказал программер
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Я выяснил причину почему пропали фото
Там в Инстаграме произвели 29 июня изменения в
АПИ, поэтому плагин не коннектися к вашему
аккаунту в Инстаграмме и соответственно не может
получить фото
{"error_type": "OAuthException", "code": 400,
"error_message": "Invalid scope field(s): basic"}
-----
и ссылка на такую проблему -
https://forums.mobirise.com/discussion/25139/error-type-oauthexception-code-400-error-message-invalid-scope-field-s-basic
Проблему нужно устранить желательно в течении дня.
Пишите стоимость и время за которое готовы привести сайт в нужный вид.
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