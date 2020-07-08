Нужно настроить переводчик гугла для статей.Посмотрите в файлах - это рабочий переводчик.Я незнаю может еще нужны какие файлы к нему?Таблицы бд скину - просто не знаю какие к нему относятся.Переводчик работал на сайте - и его нужно перенести на другой сайт.Тоесть берем с бд поля - вставляем в переводчик - переводим и записываем в бд.Переводчик работает по api гугла.Файлы в приложении.Может у кого уже готовый есть - можно и его использовать...