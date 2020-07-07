Создать скрипт на питоне

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Закрыт7 заявок466 просмотров

Нужно сделать скрипт автозамены значений в строках пример:

Было:

@id166682605 ( ) @id159702404 ( ) @id175400503 ( ) @id121916303 ( ) @id93405603 ( ) @id25910703 ( ) @id5964403 ( ) @id226275602 ( ) @id316236102 ( )

Стало:

@id166682605 (До)@id159702404 (б)@id175400503 (ро) @id121916303 (е)@id93405603 (у)@id25910703 (т)@id5964403 (р)@id226275602 (о)@id316236102(e)

Вставляю в базу на обработку много таких значений @id166682605 ( ) @id159702404 ( ) @id175400503 ( ) @id121916303 ( ) @id93405603 ( ) @id25910703 ( ) @id5964403 ( ) @id226275602 ( )

@id316236102 ( )

Получаю обработку - @id166682605 (До)@id159702404 (б)@id175400503 (ро) @id121916303 (е)@id93405603 (у)@id25910703 (т)@id5964403 (р)@id226275602

(о)@id316236102(e)

По 9 штук в каждой строке

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