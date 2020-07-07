Специалист Opencart и Yii

У нас имеется несколько сайтов - часть на opencart, часть на Yii.

На сайтах организован определенный импорт данных.

Но, чтобы импортировать нужные нам данные на все наши сайты, приходится грузить их в трёх местах каждый раз.

Задача состоит в том, чтобы доработать импорт данных таким образом, чтоб один сайт "питал" остальные. То есть загрузили в одной админке - данные подтянулись на всех сайтах.

Это если коротко. Там конечно свои нюансы есть, детали я вышлю.