Специалист Opencart и Yii

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Закрыт8 заявок348 просмотров

У нас имеется несколько сайтов - часть на opencart, часть на Yii. 

На сайтах организован определенный импорт данных. 

Но, чтобы импортировать нужные нам данные на все наши сайты, приходится грузить их в трёх местах каждый раз.

Задача состоит в том, чтобы доработать импорт данных таким образом, чтоб один сайт "питал" остальные. То есть загрузили в одной админке - данные подтянулись на всех сайтах.

Это если коротко. Там конечно свои нюансы есть, детали я вышлю. 

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