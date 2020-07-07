Доработать сайт на Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки379 просмотров

Здравствуйте, ТЗ ниже - пишите у кого есть опыт подобной работы и кто сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.

PrestaShop
5 лет назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Данияр
 
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год назад
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5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад