Есть хтмл+цсс тема (эта), уже куплена. Нужно сделать из неё тему для вордпресса. Помимо основного скелета (меню, хедер, футер), должен работать блог, статьи блога и страницы. Главная страница блога должна отображаться как ...
Необходимо провести настройку Retailcrm
Небольшое описание проекта:
Суть бизнес: Продажа товаров через лендинг педж. В данный момент работаю с компанией фулфилмент, собственно с ними и надо провести интеграцию. ( с их стороны есть разработчик). Так же необходимо внедрить и настроить аналитику.
Если по пунктам то примерно так:
1) Привязать сайт к crm системе ( что бы заказ падал в систему, после оформления заказа клиенту открывалась страничка с апсейлами и он так же мог их добавить к заказу)
2) Что бы по каждому заказу можно было видеть UTM метки. ( возможна интеграция с яндекс метрикой)
3) Далее необходимо произвести подключение, передачу заявок с Ритейл crm по API в usend ( двусторонняя интеграция).
4) После начала работы, 100% возникнет необходимость дополнительно настроить какие то модули. Аналитика по заказам,статусы заказов, аналитика по расходам ( финансам). и т.п.
Что бы вам стало более понятно, в идеальном варианте лучше созвониться в любом удобном для вас месенджере и детально обсудить, что требуется.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Меня зовут Александр, являюсь сотрудником в южно-корейской компании по экспорту тс. Компания намерена продвигаться в онлайн посредством использования сайта. Мы уже настроили и запустили сайт с помощью Wordpress темы. Теперь нам нужно будет ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Необходим рабочий парсер (импорт на сайт) постов Инстаграм на PHPВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Нужно убрать узкую роль пользователя 'учитель' в более широкую 'специалисты'. Сейчас они разделены, но меню ввода анкетных данных у них одно. Т.е. по сути просто роль учителя нужно внести в список категорий специалистов. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
В уже готовом шаблоне для WP, необходимо реализовать со стороны админки поле, в которое необходимо будет вставлять значение. Со стороны фронтенда должен быть фильтр, который будет матчить это значение, и далее отображать соответствующие этому значению ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $13
На первом сайте нужно добавить 23 страницы, которые будут отличаться от главной статьей, картинкой и заголовком, остальное все такое же, статьи и заголовки есть, картинки нужно найти в поиске любые. Во втором сайте то же ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется сервер на windows на котором настроены следующие процессы: 1. Парсер документов в формате ppt - парсит с сайта донора + пишет в базу mysql данные (наименование, md5, размер) 2. Конвертер из ppt ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать оболочку для создания заказов сдек и почты РФ, по аналогии с личным кабинетом Сдека или Почты в одном окне и адаптированный под наши задачи: 1) автозаполнение стандартных полей 2) сохранение созданных ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
TL;DR: Почитать вместо меня документацию и настроить вебпак. Я разрабатываю плагин для Sketch/Figma/Adobe XD. Использую ReactJS. Файлы проекта хранятся в одной папке, а вебпак бандлит их для разных платформ в разные папки. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать небольшие доработки для целей seo продвижения сайта на Joomla 3.6.5. Полное задание во вложении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад