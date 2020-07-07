Необходимо провести настройку Retailcrm

Небольшое описание проекта:

Суть бизнес: Продажа товаров через лендинг педж. В данный момент работаю с компанией фулфилмент, собственно с ними и надо провести интеграцию. ( с их стороны есть разработчик). Так же необходимо внедрить и настроить аналитику.

Если по пунктам то примерно так:

1) Привязать сайт к crm системе ( что бы заказ падал в систему, после оформления заказа клиенту открывалась страничка с апсейлами и он так же мог их добавить к заказу)

2) Что бы по каждому заказу можно было видеть UTM метки. ( возможна интеграция с яндекс метрикой)

3) Далее необходимо произвести подключение, передачу заявок с Ритейл crm по API в usend ( двусторонняя интеграция).

4) После начала работы, 100% возникнет необходимость дополнительно настроить какие то модули. Аналитика по заказам,статусы заказов, аналитика по расходам ( финансам). и т.п.

Что бы вам стало более понятно, в идеальном варианте лучше созвониться в любом удобном для вас месенджере и детально обсудить, что требуется.