Объединить роли пользователей на сайте

1. Нужно убрать узкую роль пользователя 'учитель' в более широкую 'специалисты'. Сейчас они разделены, но меню ввода анкетных данных у них одно. Т.е. по сути просто роль учителя нужно внести в список категорий специалистов.

2. Исправить Категории в списке поиска на сайте с уже существующим списком.

3. При регистрации убрать функцию регистрации как учитель, оставить общую регистрация как специалист