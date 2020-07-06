Объединить роли пользователей на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок515 просмотров

1. Нужно убрать узкую роль пользователя 'учитель' в более широкую 'специалисты'. Сейчас они разделены, но меню ввода анкетных данных у них одно. Т.е. по сути просто роль учителя нужно внести в список категорий специалистов.

2. Исправить Категории в списке поиска на сайте с уже существующим списком.

3. При регистрации убрать функцию регистрации как учитель, оставить общую регистрация как специалист

5 лет назад
miralima
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Заявки фрилансеров

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