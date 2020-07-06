Оболочка для создания заказов СДЕК и Почта РФ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки405 просмотров

Нужно сделать оболочку для создания заказов сдек и почты РФ, по аналогии с личным кабинетом Сдека или Почты в одном окне и адаптированный под наши задачи:

1) автозаполнение стандартных полей

2) сохранение созданных заказов в нашей бд

3)разбор стандартизированного текста на разные поля для создания накладной,

Т.е. есть блок текста

9596 40х30см

Иванов Иван Иваныч 89189992244

СДЭК г.Сочи, ул Дарвина, 69

Наложка 550

первая строка номер заказа и размер

вторая ФИО и тел получателя

третья выбранный способ и адрес доставки

сумма наложки

нужно разбирать подобный текст и заполнять нужные поля

пункт 3 отдельно, как бы вторая очередь задания. За отдельные деньги естественно.

Желательно использовать связку php + mysql

MySQLPHP
5 лет назад
kmg1991
Михаил 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
5 лет назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад