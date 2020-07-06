Оболочка для создания заказов СДЕК и Почта РФ

Нужно сделать оболочку для создания заказов сдек и почты РФ, по аналогии с личным кабинетом Сдека или Почты в одном окне и адаптированный под наши задачи:

1) автозаполнение стандартных полей

2) сохранение созданных заказов в нашей бд

3)разбор стандартизированного текста на разные поля для создания накладной,

Т.е. есть блок текста

9596 40х30см

Иванов Иван Иваныч 89189992244

СДЭК г.Сочи, ул Дарвина, 69

Наложка 550

первая строка номер заказа и размер

вторая ФИО и тел получателя

третья выбранный способ и адрес доставки

сумма наложки

нужно разбирать подобный текст и заполнять нужные поля

пункт 3 отдельно, как бы вторая очередь задания. За отдельные деньги естественно.

Желательно использовать связку php + mysql