Разработать фронт для проекта

Ищу ответственного профессионала для долгосрочного удаленного сотрудничества, который сможет в одиночку разработать клиентскую часть SPA. Проект в стадии разработки MVP и у тебя есть возможность повлиять на дальнейшее развитие продукта. Если у тебя есть крутые идеи - ты сможешь их здесь реализовать!

Основная задача:

Разработка архитектуры сложного SPA

Декомпозиция задач, выбор технологий и их обоснование

Клиентская оптимизация

Проект новый - можно влиять, участвовать и предлагать новые решения

Требуемые навыки и знания:

Опыт разработки от 3 лет

Хорошее знание нативного JavaScript

Знание Canvas и XML

React.js (React Hooks, JSX)

Менеджер состояний (Redux)

Умение делать качественную кроссбраузерную верстку HTML5/CSS3 (без адаптации и IE)

Интеграция клиентской части приложения с серверной (REST API)

Сборщики и компиляторы (Webpack, Babel)

Возможно понадобится (WebSocket)

Задачи мы пишем в Jira. Работает с Git (BitBucket). Для макетов используем Figma.

Макеты продукта https://drive.google.com/file/d/1hYwlh-WpYS_AevGa3CFHuZrn-98XncRY/view?usp=sharing