Разработать фронт для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки464 просмотра

Ищу ответственного профессионала для долгосрочного удаленного сотрудничества, который сможет в одиночку разработать клиентскую часть SPA. Проект в стадии разработки MVP и у тебя есть возможность повлиять на дальнейшее развитие продукта. Если у тебя есть крутые идеи - ты сможешь их здесь реализовать!

Основная задача:

Разработка архитектуры сложного SPA

Декомпозиция задач, выбор технологий и их обоснование

Клиентская оптимизация

Проект новый - можно влиять, участвовать и предлагать новые решения

Требуемые навыки и знания:

  • Опыт разработки от 3 лет
  • Хорошее знание нативного JavaScript
  • Знание Canvas и XML
  • React.js (React Hooks, JSX)
  • Менеджер состояний (Redux)
  • Умение делать качественную кроссбраузерную верстку HTML5/CSS3 (без адаптации и IE)
  • Интеграция клиентской части приложения с серверной (REST API)
  • Сборщики и компиляторы (Webpack, Babel)
  • Возможно понадобится (WebSocket)
  • Задачи мы пишем в Jira. Работает с Git (BitBucket). Для макетов используем Figma.
Дизайн будущего MVP:

Макеты продукта https://drive.google.com/file/d/1hYwlh-WpYS_AevGa3CFHuZrn-98XncRY/view?usp=sharing

FigmaGitHTMLJavaScript
5 лет назад
vladisi01mos
Влад 
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