Верстка сайта на платформе Squarespace

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки325 просмотров

Есть задача - на платформе squarespace нужно сделать верстку страницы и интегрировать ее с внутренней админкой. 

5 лет назад
guest_15855622772782
5 лет в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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4 года назад
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Богдан
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад