Учет-контроль инвентаряПрокат инвентаряГлавный функционалНапример есть 30лодокЯ делаю резервацию вручнуюПишу 08.11 петя берет 3лодки возвращает 08.11Вася берет 7 лодок 08.11 возвращает 08.11Я должен видеть что на число 08.11 осталось только 20лодок и не смог больше резервировать, ...
Верстка сайта на платформе Squarespace
Есть задача - на платформе squarespace нужно сделать верстку страницы и интегрировать ее с внутренней админкой.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Требуется доcать сайт - личный кабинет с партнерской программой. Смотреть приложенное ТЗ. Примерно третья часть написана (зеленый готово), нужно дописать. Написано на PHP без фреймворка, самопис.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо реализовать многопользовательскую систему для сервиса парсинга данных и админку Личный кабинет пользователя: Все товары, списки и категории (сейчас реализовано для одного пользователя) находятся в одном месте их нужно разделить для разных пользователей;Регистрация ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Все обсудили в личной перепискеЗавершен5 лет назад
внести правки на сайт ТЗЗавершен5 лет назад
Исправить форму Оформления заказа сайта на OpenCart согласно пунктам техзадания, которое прилагается, либо ее полностью переработать. Одно из основных пожеланий сделать для покупателя на сайте возможность полуавтоматического выбора (город, улица, дом, кв., индекс) из раскрывающегося ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
есть https://matthewlein.com/tools/jquery-jslots работает хорошо прикрутили заказчику на 4 слота. но нужно доработать. Цейтнот у меня, а это доп. плюшка в большом портале на Laravel 7. базовый вариант - логика вне , приходит готовое ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Vbulletin 3.8.11 развернуть форум Чистая установкаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен парсер емейл адресов с гугл плей. В первый раз нужно просканировать все приложения, собрать базу емейлов, а при последующем сканировании отсеивать уже добавленные приложения и добавлять только новые. Парсинг нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно скрыть отображение с меню нескольких разделовисправить 1 ссылкуисправить баг отображения цены.Полное ТЗ в личку исполнителю Работа небольшая.Завершен5 лет назад