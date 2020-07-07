Небольшая корректировка сайта на Овпенкард

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Завершен5 заявок433 просмотра

Нужно

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Полное ТЗ в личку исполнителю

Работа небольшая.

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

webx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Благодарю. Работа выполнена успешно. Все по ТЗ. Сроки соблюдены. Рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую!

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