Перенести сайт на appspot.com

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки478 просмотров

Нужно:

-Быстрый доступ к файлам сайта (чтобы можно было перенести все файлы)

-Доступ к БД (чтобы залить бэкап базы)

-Доступность сайта по домену mysitename.appspot.com

5 лет назад
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