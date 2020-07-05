Сделать форму на bootsrap (см скрин form.png)

Обязательные поля:

Имя

Телефон

email

в поле комментарий будет всегда написано iphone 11 pro(стереть предложение нет возможности, но что-то дописать возможность есть)

Возможность выбора только 1 чекбокса.

Если не заполнено поле или не выбран чек бокс, должна вылезать красивая ошибка что поля нужно заполнить (см скрин form3.png)

Так же нужно подвязать данную форму к retailcrm по api

Что бы в лид приходило имя клиента, телефон, email, коммент и способ связи

После нажатия отправить, клиенту должно показываться красивое popup (см скрин form2.png)

P.S

Сайт на котором будет висеть форма сделан на bootstrap, соответственно форма тоже должна быть на bootsrap, фон за формой должен быть затемнён и заблюрен.

Форма будет открываться в popup окне по нажатию на кнопку