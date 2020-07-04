Подключить онлайн кассу Stripe к Wordpress

$28
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Закрыт2 заявки449 просмотров

Вот сайт http://mrhandstation.com

Вот онлайн-касса https://stripe.com

На сайте есть корзина, но не через woocommerce реализовано!

Нужно подвязать страйп, так чтобы все осталось как есть сейчас по дизайну. Также к каждому товару идет свой отдельный акционный товар (в корзине добавляются)

Оформление заказа можно сделать в модальном окне корзины, и нужно еще добавить 4 поля (имя, фамилия, почта, телефон)

WooCommerceWordPress
5 лет назад
versak1990
Геворк 
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Дмитрий
 
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