Нужно заменить ajax формы на сайте на обычные html, чтобы подключить сервис обратного звонка.

Вот что ответили в сервисе обратного звонка:

В информации о работе интеграции с формами указано что данная опция работает с любыми html формами. У вас же на сайте используется ajax форма, и интеграцию с ней можно настроить только используя API.

Так же нужно ускорить загрузку сайта в обычной и мобильной версии.