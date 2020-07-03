Заменить ajax формы на сайте на обычные html

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Закрыт9 заявок430 просмотров

Нужно заменить ajax формы на сайте на обычные html, чтобы подключить сервис обратного звонка.

Вот что ответили в сервисе обратного звонка:

В информации о работе интеграции с формами указано что данная опция работает с любыми html формами. У вас же на сайте используется ajax форма, и интеграцию с ней можно настроить только используя API.

Так же нужно ускорить загрузку сайта в обычной и мобильной версии.

AJAXHTML
5 лет назад
ivan2017
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