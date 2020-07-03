На первом сайте нужно добавить 23 страницы, которые будут отличаться от главной статьей, картинкой и заголовком, остальное все такое же, статьи и заголовки есть, картинки нужно найти в поиске любые. Во втором сайте то же ...
Заменить ajax формы на сайте на обычные html
Нужно заменить ajax формы на сайте на обычные html, чтобы подключить сервис обратного звонка.
Вот что ответили в сервисе обратного звонка:
В информации о работе интеграции с формами указано что данная опция работает с любыми html формами. У вас же на сайте используется ajax форма, и интеграцию с ней можно настроить только используя API.
Так же нужно ускорить загрузку сайта в обычной и мобильной версии.
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