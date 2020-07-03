Нужен программист, знание JavaScript, ph

1)Одностраничник. Доработать форму обратной связи, не отправляется на почту запрос: (имя и телефон, так же не появляется всплывающее окно, что

заявка отправлена.) Ошибка с JS скриптами, которые не обрабатывают

событие нажатия на кнопку и, как следствие, скрипт отправки формы не

вызывается вовсе. Для решения проблемы необходимо решить проблему в

работе JS скриптов сайта.

2) Нужно сделать допонительную всплыващую форму, обратной связи и две рекламные всплывающие формы. Прототип я укажу.

3)Так же доработать: Не на всех браузерах корректно отображается сайт.

4)Ускорить загрузку лендинга.

После выполения задания деньги отправлю на Яндекс кошелек в рублях