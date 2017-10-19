Kenars

Михаил Kenars

 
32 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web-программист

Занимаюсь клиент-серверным программированием преимущественно WEB-стандартов

PHP

JavaScript,AJAX ExtJS, jQuery

MySQL

PHPJavascriptMySQLjQueryAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Blanko
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$40
10 баллов
5 лет назад
Доработать сайт
Михаила Ивкина рекомендую в качестве исполнителя. Если необходим человек который будет копаться в чужом коде, написать скрипт - это именно тот человек который вам нужен. На связи практически постоянно, если уходит - предупреждает.
Всем советую Ростислава, как грамотного и добросовестного заказчика. Четко поставленные задачи, оплата точно в срок. Человек действительно видит работу и знает чего хочет. Категорически рекомендую к сотрудничеству.
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webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
$75
10 баллов
6 лет назад
Доработка проекта на CS-Cart модуль интеграции XML - CSV срочно
Отличный исполнитель! Рекомендую к сотрудничеству! Быстрое и четкое выполнение задачи!
Порядочный и адекватный в общении заказчик. Четко поставленные задачи, оплата в срок. Рекомендую!!!
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Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Починить корзину на сайте
Рекомендую! В общении адекватный! Спасибо огромное! Хороший исполнитель!
Адекватный, последовательный заказчик. Четкая постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую!!!
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Nadezhda2010
Надежда 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Работа с формами на самописном сайте. Установка поиска на сайт.
Работы выполнены на высшем уровне. Со знанием дела решает технические задачи. Поставил новую форму обратной связи очень оперативно, отредактировал ее в соответствии с замечаниями. Исправил ошибки в других формах на сайте. Наладил работу формы по отправке кода заказчику. Установил поиск на сайт. По процессу работы: Михаил оперативно отвечал на вопросы, давал разъяснения и рекомендации. Очень довольна сотрудничеством и общением.
Коммуникабельный и пунктуальный заказчик, приятно было работать. Рекомендую!
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vcevmecte
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Wp настроить отправку разных писем пользователям
Рекомендую. Отличный программист, все сделал очень грамотно и вовремя. Буду обращаться еще и всем советую.
Приятно было работать с Иваном, четко поставленное техническое задание вкупе со своевременной оплатой за результат внушают доверие. Рекомендую к сотрудничеству!
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Веб-программирование
24 отзыва
$10/час
от $10
нет рейтинга