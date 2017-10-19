Web-программист
Занимаюсь клиент-серверным программированием преимущественно WEB-стандартов
PHP
JavaScript,AJAX ExtJS, jQuery
MySQL
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
5 лет назад
Михаила Ивкина рекомендую в качестве исполнителя. Если необходим человек который будет копаться в чужом коде, написать скрипт - это именно тот человек который вам нужен. На связи практически постоянно, если уходит - предупреждает.
Ответный отзыв
Всем советую Ростислава, как грамотного и добросовестного заказчика. Четко поставленные задачи, оплата точно в срок. Человек действительно видит работу и знает чего хочет. Категорически рекомендую к сотрудничеству.
$75
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель! Рекомендую к сотрудничеству! Быстрое и четкое выполнение задачи!
Ответный отзыв
Порядочный и адекватный в общении заказчик. Четко поставленные задачи, оплата в срок. Рекомендую!!!
$30
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую! В общении адекватный! Спасибо огромное! Хороший исполнитель!
Ответный отзыв
Адекватный, последовательный заказчик. Четкая постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую!!!
$30
10 баллов
6 лет назад
Работы выполнены на высшем уровне. Со знанием дела решает технические задачи. Поставил новую форму обратной связи очень оперативно, отредактировал ее в соответствии с замечаниями. Исправил ошибки в других формах на сайте. Наладил работу формы по отправке кода заказчику. Установил поиск на сайт. По процессу работы: Михаил оперативно отвечал на вопросы, давал разъяснения и рекомендации. Очень довольна сотрудничеством и общением.
Ответный отзыв
Коммуникабельный и пунктуальный заказчик, приятно было работать. Рекомендую!
$40
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую. Отличный программист, все сделал очень грамотно и вовремя. Буду обращаться еще и всем советую.
Ответный отзыв
Приятно было работать с Иваном, четко поставленное техническое задание вкупе со своевременной оплатой за результат внушают доверие. Рекомендую к сотрудничеству!
Веб-программирование
24 отзыва
$10/час
от $10
нет рейтинга