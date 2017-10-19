Работы выполнены на высшем уровне. Со знанием дела решает технические задачи. Поставил новую форму обратной связи очень оперативно, отредактировал ее в соответствии с замечаниями. Исправил ошибки в других формах на сайте. Наладил работу формы по отправке кода заказчику. Установил поиск на сайт. По процессу работы: Михаил оперативно отвечал на вопросы, давал разъяснения и рекомендации. Очень довольна сотрудничеством и общением.