Сайты под ключ

- Уникальная разработанная собственная CMS система на языке программирования PHP 7 с высокой производительностью; - На базе собственной CMS – разработка ЛК клиента, менеджера по продажам, и др., а также различных сервисов и модулей с применением современных технологий парсинга (парсинг сайта или «web scraping» – это сбор открытой информации с сайта); - Интеграция с известными программами (в частности с 1С; - Высокая скорость и производительность (PHP-7, CSS-стили, собственные разработки); - Быстрые сроки работ и невысокая стоимость (в связи с уже разработанными модулями). Мы предлагаем следующий комплекс работ: - Разработка ТЗ (с написанием семантического ядра) - Разработка структуры веб-ресурса - Разработка веб-дизайна проекта - Формирование уникального контента - Верстка с адаптацией под моб. уст-ва - Наполнение контентом - Оптимизация СЕО и продвижение - Контекстная реклама (AdWords, Direct) Также мы предлагаем: - Разработка личного кабинета для взаимодействия между клиентами и сотрудниками онлайн - Разработка личного кабинета для взаимодействия между клиентами и сотрудниками онлайн - Разработка мобильного приложения (IOS, Android) - Ремонт, модернизация, дальнейшее техническое обслуживание - Разработка интерактивного ПО для онлайн презентаций