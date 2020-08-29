Добрый день! Требуется написать ТЗ для базы данных (точнее, для дополнительных модулей в имеющейся БД). Сроки кратчайшие
- Уникальная разработанная собственная CMS система на языке программирования PHP 7 с высокой производительностью; - На базе собственной CMS – разработка ЛК клиента, менеджера по продажам, и др., а также различных сервисов и модулей с применением современных технологий парсинга (парсинг сайта или «web scraping» – это сбор открытой информации с сайта); - Интеграция с известными программами (в частности с 1С; - Высокая скорость и производительность (PHP-7, CSS-стили, собственные разработки); - Быстрые сроки работ и невысокая стоимость (в связи с уже разработанными модулями). Мы предлагаем следующий комплекс работ: - Разработка ТЗ (с написанием семантического ядра) - Разработка структуры веб-ресурса - Разработка веб-дизайна проекта - Формирование уникального контента - Верстка с адаптацией под моб. уст-ва - Наполнение контентом - Оптимизация СЕО и продвижение - Контекстная реклама (AdWords, Direct) Также мы предлагаем: - Разработка личного кабинета для взаимодействия между клиентами и сотрудниками онлайн - Разработка личного кабинета для взаимодействия между клиентами и сотрудниками онлайн - Разработка мобильного приложения (IOS, Android) - Ремонт, модернизация, дальнейшее техническое обслуживание - Разработка интерактивного ПО для онлайн презентаций
- Базы данных1 заявкаЗакрыт4 года назад
Доработка сайта (мобильная версия) по макетам дизайна на MODX. Присылайте ваши предложения по ценам, срокам сайт https://rosstroyresurs.ru/Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется протестировать ERP систему Рассмотрим ваши расценки Пишите, когда готовы приступить к работеТестирование сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать ТЗ. Все данные предоставим Пишите Ваши предложения, сроки, цены. Общение только по телефону, скайпу и т.д. (что бы всегда можно было с вами связаться)Системное программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад