Дмитрий Охрименко dmitro_o_vdmitro_o_v
31 годУкраина/Житомир
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20— Веб-программирование
Портфолио
- Сайт для портала VPN4 просмотра
- CRM - Система управления базой недвижимости597 просмотров
- Выставочный сайт на Laravel533 просмотра
- Парсер589 просмотров
- База для компании по поиску клиентов605 просмотров
- Форма обратной связи с расширенной админкой424 просмотра
- База для ведения учета клиентов261 просмотр
- Калькуляторы подсчета строительных материалов468 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 года назад
Дмитрий решил задачу по парсингу быстро и очень качественно. Все работает отлично, данные собираются так как надо.
$100
10 баллов
2 года назад
Сделал задание быстро и как надо, отлияная коммуникация
$30
10 баллов
2 года назад
Быстро и оперативно!
$30
10 баллов
2 года назад
Отличный исполнитель, рекомендую к работе, не смотря на сложности - проявил терпение и успешно реализовал проект!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую
$150
10 баллов
2 года назад
Супер исполнитель ,качество и скорость работы на самом высоком уровне! Однозначно Рекомендую!
Ответный отзыв
Все прошло ок
Веб-программирование
47 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#12