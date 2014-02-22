dmitro_o_v

Дмитрий Охрименко dmitro_o_v

 
31 годУкраина/Житомир
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Web разработчик

Предлагаю себя в качестве Web-разработчика. Разрабатываю скрипты различной направленности. Знание php, golang, rust java, kotlin, Laravel, Yii2, JavaScript, Jquery, MySQL, html, Smarty, css.

PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLCSSjQueryJavaYiiKotlinGolang
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$100
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Веб-программирование
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Отзывы заказчиков
FlexnerS
41 годУкраина
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
2 года назад
Парсинг auchan.ua
Дмитрий решил задачу по парсингу быстро и очень качественно. Все работает отлично, данные собираются так как надо.
Спасибо. Все прошло хорошо
Ответный отзыв
kgtu
47 летСША
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Админка на Laravel 8: прикрутить LDAP-авторизацию
Сделал задание быстро и как надо, отлияная коммуникация
Спасибо. Все прошло хорошо
Ответный отзыв
azkino
43 годаАзербайджан
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$30
10 баллов
2 года назад
Модифицировать class php
Быстро и оперативно!
Спасибо. Все прошло хорошо
Ответный отзыв
createrwebst
Андрей 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
37 отзывов(-2)
$30
10 баллов
2 года назад
Сделать сегодня парсер, и спрасить данные с сайта - любой язык
Отличный исполнитель, рекомендую к работе, не смотря на сложности - проявил терпение и успешно реализовал проект!
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$150
10 баллов
2 года назад
Сделать парсер stackoverflow.com
Супер исполнитель ,качество и скорость работы на самом высоком уровне! Однозначно Рекомендую!
Все прошло ок
Ответный отзыв
Веб-программирование
47 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#12