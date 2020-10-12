Задача состоит в интеграции LDAP-авторизации в админку на Laravel 8, используя шаблон Vuexy. Необходимо следовать инструкции по подключению LDAP через Laravel Fortify. Предоставлены данные для тестирования LDAP-сервера и конфигурация подключения. Ожидается продолжение сотрудничества.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка админки на Laravel 8 с использованием шаблона AdminLTE и настройкой LDAP-авторизации. Необходимо создать новый проект, добавить авторизацию, сделать стартовую страницу с таблицей из БД и обеспечить переход на страницу с подробной информацией. Сопровождение и помощь с возникающими вопросами после завершения проекта.Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Нужно перевести резюме сегодня и сейчас. Укажите срок выполненияПереводынет заявокЗакрыт5 лет назад
Замена дизайна сайтаЗавершен6 лет назад
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Какие сроки и бюджет?HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад