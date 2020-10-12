kgtu

Максим kgtu

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$100
выплачено фрилансерам
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  • Админка на Laravel 8: прикрутить LDAP-авторизацию

    Задача состоит в интеграции LDAP-авторизации в админку на Laravel 8, используя шаблон Vuexy. Необходимо следовать инструкции по подключению LDAP через Laravel Fortify. Предоставлены данные для тестирования LDAP-сервера и конфигурация подключения. Ожидается продолжение сотрудничества.

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Админка на Laravel 8 + AdminLTE

    Требуется разработка админки на Laravel 8 с использованием шаблона AdminLTE и настройкой LDAP-авторизации. Необходимо создать новый проект, добавить авторизацию, сделать стартовую страницу с таблицей из БД и обеспечить переход на страницу с подробной информацией. Сопровождение и помощь с возникающими вопросами после завершения проекта.

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Лэндинг u

    Верстка страницы со скриптами 0) после скрола, когда исчезнет верхнее меню, то появляется внизу (видно на втором макете) и всегда остается наверху при движении поверх всего содержимого 1) "связаться с нами" ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

dmitro_o_v
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Админка на Laravel 8: прикрутить LDAP-авторизацию
Laravel
Спасибо. Все прошло хорошо
Сделал задание быстро и как надо, отлияная коммуникация
Ответный отзыв
aendnn
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка сайта
Всё отлично, рекомендую заказчика.
Работа сделана в срок, быстро исправление замечаний, отличный код
Ответный отзыв
Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
$90
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта: главная + второстепенная
Все отлично. Всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую
Работа сделана профессионально, на высоком уровне, в срок
Ответный отзыв
6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Лэндинг u
Отличный заказчик ! Всё четко и ясно . Главное , никаких задержек , ни по ТЗ , ни по оплате . Рекомендую !
Все сделано в срок, быстро и качественно. Буду еще обращаться! ;)
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