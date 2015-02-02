Верстка страницы со скриптами

0) после скрола, когда исчезнет верхнее меню, то появляется внизу (видно на втором макете) и всегда остается наверху при движении поверх всего содержимого

1) "связаться с нами" - перелистывается на форму в самом низу. при наведении кнопка инвертируется (кнопка перекрашивается в белые при наведении, а текст на ней - как цвет фона)

2) характеристик (типа прочность, прозрачность) будет 10, видны 5, листаются стрелочками влево-вправо под ними (стрелочками ниже меняется первая пятерка на другую пятерку). при наведении на каждую выводится текст (видно на макете 2)

3) посередине коллажа из картинок - видео, при запуске растягивается побольше

4) каждая из картинок коллажа при клике или наведении растягивается в 2 раза и занимает всю площадь для четырех картинок (всего три места таких - по 4 картинки)

5) ссылка подробнее раскрывает инструкцию с картинками ниже (изначально она скрыта)

6) карту где купить стандартную от яндекса или гугла взять, на макете для примера из 2гиса... из хотелок тока чтоб на всю ширину и чтоб был список точек, при клике на котороую на карте центрируется

7) логотипы СМИ по дефолту цветные - при наведении становятся чб и там под ними полосочка синяя переходит на выделенный

пример http://flocktory.com внизу где про "о нас говорят"

8) в форме можно прикрепить 1 файл, кнопка "отправить" так же инвертируется. капча