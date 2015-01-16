Сверстать лендинг

Ищу HTML-верстальщика для работы над парой изменений на сайте: 1. Нужно сделать сайт более оптимизированным под мобильные устройства (тут нужна будет консультация, а потом реализация). 2. Нужно с помощью CSS правильно расположить два блока друг относительно друга. Периодически ...