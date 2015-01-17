Сверстать форму с инлайн стилями

HTML-версткаЗавершен5 заявок205 просмотров
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Сверстать форму с инлайн стилями.

Взять картинку в аттаче ( форму только верхнюю ) в качестве фона и для каждого поля добавить инпут. Все стили должны быть прописаны инлайн.

9 лет назад
belomor777
38 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
webEugene
Евгений 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо.
Спасибо за работу. Рекомендую к сотрудничеству.
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