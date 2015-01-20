Требуется блочная вёрстка макета.

Стоимость вёрстки 500 рублей

1. Макет должен быть статичным по длине и оптимизирован под разрешение 1024х768, т.е. при таком разрешение экрана не должна появляться горизонтальная полоса прокрутки.

2. Нужна только html css вёрстка, без скриптов.

3. В форме "Заказать справку" есть нестандартный селект, при вёрстке его можно сделать стандартным

4. В макете справа внизу обозначена всплывающая форма Jivosite, её верстать не нужно.