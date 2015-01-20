Вёрстка макета

HTML-версткаЗавершен42 заявки358 просмотров
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Требуется блочная вёрстка макета.

Стоимость вёрстки 500 рублей

1. Макет должен быть статичным по длине и оптимизирован под разрешение 1024х768, т.е. при таком разрешение экрана не должна появляться горизонтальная полоса прокрутки.

2. Нужна только html css вёрстка, без скриптов.

3. В форме "Заказать справку" есть нестандартный селект, при вёрстке его можно сделать стандартным

4. В макете справа внизу обозначена всплывающая форма Jivosite, её верстать не нужно.

9 лет назад
Drozdetskij
Валерий 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AndreyBermas
Андрей 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Хороший исполнитель, всё сделал как требовалось!
Порядочный и ответственный заказчик! ТЗ понятное, оплата своевременная, всегда на связи!
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