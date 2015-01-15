Вёрстка 6 HTML-страниц

HTML-версткаЗавершен1 заявка96 просмотров
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Требуется сверстать довольно простенький лендинг, максимум 2-3 часа работы. Из стандрартных требований: валидность, как можно меньше скриптов (если получится обойтись совсем без них, то будет просто замечательно). Предлагайте свои цены и сроки, рассмотрю все. PSD скину уже непосредственно кандидатам (там ничего особенного). Подробное ТЗ скину уже непосредственно исполнителю. Жду ваших предложений.

HTML
9 лет назад
VladislavTarigin
Тарыгин 
29 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
iguodala
28 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
приятно сотрудничать. чувствуется профессионализм.
приятно работать
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