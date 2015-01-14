Переделка шаблона админки (верстка bootstrap шаблона)

HTML-версткаЗакрыт2 заявки163 просмотра
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Коллеги, добрый день!

Нам нужно переверстать (перекрасить, расставить элемент, добавить некоторые новые) покупной Bootstrap шаблон админки. http://themeforest.net/item/sublime-web-application-admin-dashboard/8641124.

Работа без дизайн-макета! Даем четкое тз по разделам и содержанию.

Задачи:

1) Приблизить стилистически (цвета, шрифты и мелочевка прочая) дизайн шаблона к дизайну нашего сайта (дизайн макет есть).

2) Добавить разделы и поля по ТЗ.

Пишите цену (рубли) и срок. Оплата строго в рублях на Яндекс.деньги.

Bootstrap
9 лет назад
Tost2004
Стас 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
21 отзыв(-1)
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