Сверстать сайт под готовый макет

Доброго времени суток. Сверстать главную страницу на OpenCart и внутренние по мелочевке... www.sportbey.com.ua Превью дизайна по https://www.behance.net/gallery/22252471/Sportbey-your-personal-grade-protein
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем оказалось что бек-ап сайта который был у меня оказался пустым.
Так что придется верстать заново и ищу "рыцаря" который спасет меня)
СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ - макет будет выглядеть примерно так (был такой, но я его немного переделаю)
Техническое задание:
1)Сверстать главную страничку по моему макету в псд. На главной все должно быть кликабельно соответственно)
2)На главной возможность "on-line заявки" простая форма - имя, телефон, заявка
3)На главной возможность "Обратного звонка" простая форма - имя, телефон, время звонка
4)Возможно слайд-шоу на главной страничке из фотографий или специальных предложений
5)Нужно будет "поставить" на места побочные странички - но в них нужно будет оставить ТОЛЬКО шапку из макета с логотипом и фразу "тут писать текст" и я сама все наполню) ну в общем схема такая если я создаю страничку пусть она будет хоть 120ой то на сайте она отображалась пустой с шапкой и менюшкой сразу. а всю инфу и фото я размещаю сама
6)Сайт для фотографа, тобишь для меня) очень важно что бы была удобная галерея (примеры желаемого есть) http://alexanderkiselev.ru/portfolio например как тут
7)Модуль обратной связи в контактах
8)Рабочие значки "рассказать друзьям в контакте/одноклассниках" под материалами
9)Подвал сайта - копирайт, повтор меню, год
10)Желательно на платформе вордпресс. но рассмотрю те платформы что предложите вы)
в результате нашей работы я хочу зайти на свой адрес сайта и начать им пользоваться)
сроки жесткие не ставлю абсолютно 2-3 недели точно есть
хотелось бы конечно по меньше по цене
ориентируюсь на стоимость не более 1500 тыс за все (23-25$) + хороший отзыв и дальнейшее сотрудничество. т.к. макет легкий. Предыдущую версию сайта с точно таким же тз делали еще дешевле и очень хорошо. но сейчас кризис ))
кто может мне помочь - пожалуйста пишите) по факту работы на пару дней но торопить не буду ни в коем случае
- Похожие заказы
- $150HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день,нужна верстка 5 макетов адаптивная, нормально что бы показывалась под все устройства бюджет обсуждаетсяЗакрыт9 лет назад
Добрый день, есть макеты в PDF, необходимо их сверстать, макеты не сложные. Верстка должна быть валидной, HTML5, CSS3, IE9+ - будем проверять. Указывайте цену за 1 страницу, и портфолио - без этого заявки рассматриваться не будут.Закрыт9 лет назад
Сайт слетел с домена за неуплату в свое время. У меня есть он в файлах, его копия. Хотелось бы восстановить, на домен и хостинг. Сайт уже был на платформе, не знаю нужно ли будет ее ...Закрыт9 лет назад
- $300
Нужно сделать кастомную тему для магазина на opencart на базе предоставленных psd файлов. верстка должна на 100% соответствовать макету Требования по браузерам: ИЕ8+, ФФ, Хром, Сафари + корректно на мобильных на всю ширину экрана дэвайса.Закрыт9 лет назад
- $35
отверстать три простых страницы обращаться если у Вас есть опыт с direction: rtl; пиксель перфект валидацияЗавершен9 лет назад
Opencart 1.5.6.4, тема http://themes.venzastudio.com/gazal/ Необходимо произвести изменения в шаблоне в соответствии с приложенным Т.З.Завершен9 лет назад
На нашем сайте на странице контактов нужно настроить google карту, с подсказками: - точка нашего офиса, если можно с того - точка парковки и прилепить краткую информацию о парковке, то есть какое то инро окошко и ...Завершен9 лет назад
Нужно сверстать одностраничник на строительную тематику. Скрины макета прикреплены. Ленд должен быть адаптивным, нормально отображаться как на ПК (в разных браузерх), на MAC, так и на планшетах и мобильных устройствах. Верстка должна полностью соответствовать макету, без ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт9 лет назад