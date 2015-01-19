Сверстать сайт под готовый макет

В общем оказалось что бек-ап сайта который был у меня оказался пустым.

Так что придется верстать заново и ищу "рыцаря" который спасет меня)

СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ - макет будет выглядеть примерно так (был такой, но я его немного переделаю)

Техническое задание:

1)Сверстать главную страничку по моему макету в псд. На главной все должно быть кликабельно соответственно)

2)На главной возможность "on-line заявки" простая форма - имя, телефон, заявка

3)На главной возможность "Обратного звонка" простая форма - имя, телефон, время звонка

4)Возможно слайд-шоу на главной страничке из фотографий или специальных предложений

5)Нужно будет "поставить" на места побочные странички - но в них нужно будет оставить ТОЛЬКО шапку из макета с логотипом и фразу "тут писать текст" и я сама все наполню) ну в общем схема такая если я создаю страничку пусть она будет хоть 120ой то на сайте она отображалась пустой с шапкой и менюшкой сразу. а всю инфу и фото я размещаю сама

6)Сайт для фотографа, тобишь для меня) очень важно что бы была удобная галерея (примеры желаемого есть) http://alexanderkiselev.ru/portfolio например как тут

7)Модуль обратной связи в контактах

8)Рабочие значки "рассказать друзьям в контакте/одноклассниках" под материалами

9)Подвал сайта - копирайт, повтор меню, год

10)Желательно на платформе вордпресс. но рассмотрю те платформы что предложите вы)

в результате нашей работы я хочу зайти на свой адрес сайта и начать им пользоваться)

сроки жесткие не ставлю абсолютно 2-3 недели точно есть

хотелось бы конечно по меньше по цене

ориентируюсь на стоимость не более 1500 тыс за все (23-25$) + хороший отзыв и дальнейшее сотрудничество. т.к. макет легкий. Предыдущую версию сайта с точно таким же тз делали еще дешевле и очень хорошо. но сейчас кризис ))

кто может мне помочь - пожалуйста пишите) по факту работы на пару дней но торопить не буду ни в коем случае