Настройка google карты на сайте, с подсказками

HTML-версткаЗавершен4 заявки150 просмотров
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На нашем сайте на странице контактов нужно настроить google карту, с подсказками:

- точка нашего офиса, если можно с того

- точка парковки и прилепить краткую информацию о парковке, то есть какое то инро окошко и иконка парковки

9 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
TAN644
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
9 лет назад
$10
2 дня
Хорошая работа! Рекомендую, спасибо вам за карту!
С заказчиком вполне можнодоговориться. Рекомендую
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