Необходимо сверстать сайт

$10
HTML-версткаЗакрыт13 заявок334 просмотра
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Необхоидмо сделать вертск одностраничника. Бюджет 500 рублей. Сделать к утру.

Оставляйт езаявки кто готов помочь.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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