Создание Лэндинга (по готовому дизайну)

Привет всем!

Есть PSD файл лэндинг пейдж. Нужно по нему создать лэндинг и залить на хостинг. Код писать адекватный, чтобы можно было его продвигать. Файл прикрепляю, инетересует адекватные цена и срок. Там где диван, при скроллинге вниз должен постепенно ставать перетянутым. Из эффектов - это все.