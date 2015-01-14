Отверстать простой сайт - 1 страницу

Нужно сделать таймер обратного отсчета с куки(что бы не сбивалось время при обновлении стрницы или ухода с браузера) и после окончания отсчета пропадала кнопка купить Нужно вставить в верстку. Макет счетчика в приложении. Верстка доступна по ...