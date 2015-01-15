Нужно на 100% скопировать лендинг http://teplyj-pol.by/

Затем:

1) поменять контакты (+добавить телефон), тексты и карту проезда - всё пришлю.

2) добавить акцию вверху как в исходнике (http://appolon-studio.ru/img/lp-portfolio/lp7.jpg) с таймером и скидкой.

Нужна возможность задавать сроки акции, текст и уровень скидки в админке. А также возможность включить/выключить автоматическое скрытие блока акции, если сроки акции прошли. Плюс выбрать возможность "зациклить" акцию - чтобы она крутилась бесконечно, при завершении, начинался новый отсчет. Естественно, действие таймера не должно прерываться при перезагрузке страницы.

3) сделать простую админку на добавление картинок товаров (с возможность добавить ссылку) и цен (в у.е., на сайте умножаются на курс в админке и выводятся в рублях с разделителями разрядов).

Пишите сроки и стоимость.

Предпочтение невысокой цене.

Оплата по факту Вебмани.