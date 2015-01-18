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Добрый день,нужно исправить верстку или сверстать с нуля, что будет быстрей
http://dropmefiles.com/2Sztd вот макет и верстка
пишите цену и что вы можете сделать , верстка нужна срочно
аванс минимальный ,смотря какие сроки будут
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