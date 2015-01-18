Нужно создать сайт под ключ (рассматриваются так же поэтапное создание, дизайн, верстка, программирование) для агентства переводов, http://tta-agency.com.ua/ - это ссылка на старый сайт, в новом сайте нужно сохранить логотип, а так же по возможности сохранить ...