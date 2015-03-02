Шаблон для магазина на Joomla!

Необходим скрипт, который будет динамически высчитывать высоту вышестоящих div блоков. Исходя из самого высокого блока выше, необходимо прописывать нижерасположенному div блоку свой «margin-top» в отрицательном значении. Да. Этот скрипт похож по работе с masonry.desandro.com, но выполняет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим простенький дизайн по образу искомого сайта, настроить магазин "из коробки" и затем причесать мелочи по обоюдным договоренностям. Платформа - Joomla!, компонент магазина обсуждается. Оплата строго по факту, срок - не более 7 дней на все.
- Похожие заказы
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть: домен, хостинг, шаблон сайта на WP http://themewaves.com/theme-selector/?theme=creative Нужно: адаптировать шаблон, залить фотогалерею, настроить админку.Завершен9 лет назад
Здравствуйте, ищу верстальщика на проект. Требуется примерная оценка вёрстки страницы. Есть два варианта - под минимальное и максимальное разрешение, минималка 1020px.HTML-верстка50 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт http://baron-salon.ru/ работающий на CMS Amiro. Нужно попправить баг - не прокручивается контент страницы при просмотре с планшета. Т.к. на ПК внтутений сткроллинг отрабатывает нормально, а на планшете скроллинг не работает. Соскателей прошу казать: а) почта б) сроки (количество ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Верстка сайта http://vacantis.ru/ Задача - Вестка сайта + имплементация то есть вы делаете вверстку и внедряете ее на сайт Ограничение бюджета - 300 долл 1. Работу начинаем с верстки внутренней страницы. Это страница резюме. Пример на сайте — http://vacantis.ru/display-resume/58663 Дизайн страницы ...HTML-верстка33 заявкиЗакрыт9 лет назад
1.Необходимо изменить страницу сайта (добавить колонку) 2.Необходимо настроить отправку коментов (шаблон уже написан) 3.Необходимо настроить форму обратной связи на сайте (контакты) Взят шаблон, надо его немного подредактировать, см. вышеЗавершен9 лет назад
Нужно натянуть дизайн на любой ютимовский шаблон под вордпресс, например на этот http://yootheme.com/demo/themes/wordpress/2014/digit/?style=default (здесь есть готовые графики), чтобы работал респонсив. По срокам до 3-х дней.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать на сайте для раздела "Отзывы" http://srubi54.ru/otzivi.html такую же форму, как на сайте http://studiya-domov.ru/otzivi.html Форма должна отправлять отзыв на почту, как это реализовано на http://studiya-domov.ru/otzivi.html, могу выслать исходники реализации. Так же нужно поправить Jquery при увеличении ...Завершен9 лет назад
- $10
Есть магазин: microhobby.ru Нужна вёрстка меню категорий товаров, т.е. вот этой части: http://screenshot.su/show.php?img=239cf9dd23248ff0618fcf45eae1bd39.jpg Необходимо учитывать: 1. Максимальное количество уровней = 4 2. Каждая ссылка имеет 3 состояния: обычная, активная (текущая категория/подкатегория), и с наведённой мышкой (hover?), необходимо обработать каждое из ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $350
Есть рабочий сайт http://www.ustanovka-doors.ru/ Сделали его ре-дизайн http://www.ustanovka-doors.ru/preview_dorsiko.rar Будет еще несколько текстовых страниц, дизайна которых нет, но стили все будут такие же, как на других страницах. Прикинул примерное ТЗ, возможно что то не учел, поправьте… Задача воплотить в ...Закрыт9 лет назад