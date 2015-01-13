Изменить и настроить html сайт

Необходимо сделать на сайте для раздела "Отзывы" http://srubi54.ru/otzivi.html такую же форму, как на сайте http://studiya-domov.ru/otzivi.html Форма должна отправлять отзыв на почту, как это реализовано на http://studiya-domov.ru/otzivi.html, могу выслать исходники реализации. Так же нужно поправить Jquery при увеличении ...
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1.Необходимо изменить страницу сайта (добавить колонку)
2.Необходимо настроить отправку коментов (шаблон уже написан)
3.Необходимо настроить форму обратной связи на сайте (контакты)
Взят шаблон, надо его немного подредактировать, см. выше
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