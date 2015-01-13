Изменить и настроить html сайт

HTML-версткаЗавершен15 заявок337 просмотров
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1.Необходимо изменить страницу сайта (добавить колонку)

2.Необходимо настроить отправку коментов (шаблон уже написан)

3.Необходимо настроить форму обратной связи на сайте (контакты)

Взят шаблон, надо его немного подредактировать, см. выше

HTML
9 лет назад
dmx1988
35 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
skokov2006
Александр 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$5
2 дня
Просто суперский исполнитель, то, что нужно сделать понял с полу слова, всегда на связи, отвечает оперативно, что самое главное не жадный, по деньгам заказ вышел гораздо дешевле чем планировал, адекватный и приятный в общении, в общем всем рекомендую данного человека как мастера своего дела и сам непременно буду далее пользоваться его услугами+++++
Отличный адекватный, заказчик. Четко поставил задачи
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