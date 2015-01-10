Требуется верстка

Есть работающий интернет-магазин. Нужно сверстать заново страницу товара. Возможно нужно будет во внешнем виде некоторые детали изменить и разумеется, чтобы все элементы внешнего оформления работали как в оригинале - выпадающие меню, сворачивающиеся и разворачивающиеся фильтры, ...