Проработать верстку сайта

Необходимо сделать правки. Прикрпляю подробное ТЗ. Бюджет 10.000 рублей. Оставляйте заявки кто сейчас готов приступить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пациент - ok-kabelek.ru
Требуется сделать нормальный вид сайта (Проработать верстку, подкрутить дизайн) на разрешениях:
Разрешение формат
1366x768 16:09
1280x1024 5:04
1920x1080 16:09
1280x800 16:10
1024x768 4:03
360x640 9:16
1600x900 16:09
1440x900 16:10
768x1024 3:04
320x568 9:16
320x480 2:03
1680x1050 16:10
1024x600 5:03
480x800 3:05
320x534 3:05
720x1280 9:16
1280x720 16:09
480x854 9:16
1360x768 16:09
540x960 9:16
360x592 3:05
1280x768 5:03
От вас требуется, проверить работу сайта на каждом из разрешений и если есть какие либо недочеты их исправить.
Жду ваших идей:
1. Что можно сделать?
2. Сколько это будет стоить?
3. Сколько это времени займет?
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