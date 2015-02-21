Проработать верстку сайта

HTML-версткаЗавершен13 заявок242 просмотра
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Пациент - ok-kabelek.ru

Требуется сделать нормальный вид сайта (Проработать верстку, подкрутить дизайн) на разрешениях:

Разрешение формат

1366x768 16:09

1280x1024 5:04

1920x1080 16:09

1280x800 16:10

1024x768 4:03

360x640 9:16

1600x900 16:09

1440x900 16:10

768x1024 3:04

320x568 9:16

320x480 2:03

1680x1050 16:10

1024x600 5:03

480x800 3:05

320x534 3:05

720x1280 9:16

1280x720 16:09

480x854 9:16

1360x768 16:09

540x960 9:16

360x592 3:05

1280x768 5:03

От вас требуется, проверить работу сайта на каждом из разрешений и если есть какие либо недочеты их исправить.

Жду ваших идей:

1. Что можно сделать?

2. Сколько это будет стоить?

3. Сколько это времени займет?

9 лет назад
mmoex
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
uihor
Игорь 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа
Все быстро и слаженно. Никаких проблем.
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