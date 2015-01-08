Нужно сверстать сайт, на основе одностраничного лендинга. Должен быть адаптивный и кросбраузерный. Обязательно качественные работы и НЕ агенства.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вёрстка 3-х страниц из PSD в HTML сегодня. бюджет 100$. Обычная верстка валидно, кроссбразерно, IE от 9 версии. Сроки в течении 3-4 часов завершить. Оставляйте ваши скайпы.
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