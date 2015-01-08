Вёрстка 3-х страниц из PSD в HTML сегодня

После просмотра моделей матрасов в любой из коллекций при попытке вернуться на страницу с перечнем коллекций - ссылка автоматически сразу ведет в последнюю просмотренную коллекцию, а нужно попадать именно на страницу с выбором коллекций. art-buro.com.ua В строке ...